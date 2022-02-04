У Києві на проспекті Бажана зіткнулися чотири автівки: є травмовані (фото)

У Києві на проспекті Бажана зіткнулися чотири автівки: є травмовані (фото)

До лікарні шпиталізували водія BMW.

У Києві на проспекті Бажана зіткнулися чотири автівки, є травмовані.

Аварія сталася поблизу станції метро "Осокорки" у напрямку правого берега.

Також читайте Сварка у заторі: у Києві водій Chery побив водійку Chevrolet металевою палицею та вихопив смартфон

Про це повідомляє паблік "Магнолія TV".

Як вдалося з’ясувати, на проспекті був невеличкий затор, тому автівки почали пригальмовувати. Кермувальник Volkswagen, ймовірно, не помітив затору та на великій швидкості протаранив попутній автомобіль BMW, а той, у свою чергу, позашляховик Toyota, що рухався попереду. Від цього удару BMW відрикошетило в мікроавтобус Renault, який їхав у сусідній смузі.

До лікарні шпиталізували водія BMW.

На місці працює поліція, яка з’ясовує всі обставини аварії.

Нагадаємо, у Києві на вул. Грушевського водій Mercedes висмикнув антипаркувальний стовпчик, щоб виїхати на дорогу.

Читайте також: