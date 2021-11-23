У Києві на Позняках жінка випала з вікна дев'ятого поверху

Смерть настала миттєво.

У Києві на Позняках жінка випала з вікна. Смерть настала миттєво.

Трагедія сталася 23 листопада у будинку на вулиці Олени Пчілки, 8.

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Про це повідомив паблік "Київ Оперативний".

За версією очевидців, жінка впала з вікна дев'ятого поверху житлового будинку.

Як нагадує паблік dtp.kiev.ua, на цьому самому місці кілька місяців тому був схожий випадок.

Наразі поліція відгородила місце події.

dtp.kiev.ua

Слідчі встановлюють всі обставини цієї трагедії.

Нагадаємо, у шпиталі в Боголюбах, поблизу Луцька, 78-річний чоловік, який лікувався там від коронавірусу, випав із четвертого поверху. Від травм пацієнт помер на місці.

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