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У Києві на Позняках жінка випала з вікна дев'ятого поверху

У Києві на Позняках жінка випала з вікна дев'ятого поверху

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У Києві на Позняках жінка випала з вікна дев'ятого поверху

Київ Оперативний

Смерть настала миттєво.

У Києві на Позняках жінка випала з вікна. Смерть настала миттєво.

Трагедія сталася 23 листопада у будинку на вулиці Олени Пчілки, 8.

Про це повідомив паблік "Київ Оперативний".

За версією очевидців, жінка впала з вікна дев'ятого поверху житлового будинку.

Як нагадує паблік dtp.kiev.ua, на цьому самому місці кілька місяців тому був схожий випадок.

Наразі поліція відгородила місце події.

© dtp.kiev.ua
dtp.kiev.ua

Слідчі встановлюють всі обставини цієї трагедії.

Нагадаємо, у шпиталі в Боголюбах, поблизу Луцька, 78-річний чоловік, який лікувався там від коронавірусу, випав із четвертого поверху. Від травм пацієнт помер на місці.

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