У Києві на Позняках горить школа: що відомо (відео, фото)

Дітей та вчителів евакуйовано.
Вранці 25 січня у Києві на Позняках сталася пожежа в школі №323.
Відповідні відео опублікували місцеві пабліки.
Як розповіли у ДСНС Києва у коментарі для ТСН.ua, пожежа виникла у Дарницькому районі. Загорання виникло за шафою в одному із кабінетів.
"Дарницького район, вул. Мішуги, 5. В 3-х поверховій будівлі школи №323 на 2-му поверсі, виникло загорання за шафою на площі 2 м.кв. Пожежу станом на зараз (9:00 - ред.) ліквідовано. Діти знаходяться на вулиці", - повідомили нам.
У Головному управлінні ДСНС України у м. Києві додали, що повідомлення про пожежу надійшло о 8:23, о 8:56 займання було ліквідовано. На щастя, ніхто не постраждав.
За даними КМДА, пожежу у школі в Дарницькому районі рятувальники оперативно ліквідували. Навчальний процес у школі організовано дистанційно до кінця цього тижня.
Нагадаємо, у ніч проти 25 січня Росія атакувала Харківщину ракетами - спалахнули масштабні пожежі.
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