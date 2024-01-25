У Києві на Позняках горить школа: що відомо (відео, фото)

Вранці 25 січня у Києві на Позняках сталася пожежа в школі №323.

Відповідні відео опублікували місцеві пабліки.

Як розповіли у ДСНС Києва у коментарі для ТСН.ua, пожежа виникла у Дарницькому районі. Загорання виникло за шафою в одному із кабінетів.

"Дарницького район, вул. Мішуги, 5. В 3-х поверховій будівлі школи №323 на 2-му поверсі, виникло загорання за шафою на площі 2 м.кв. Пожежу станом на зараз (9:00 - ред.) ліквідовано. Діти знаходяться на вулиці", - повідомили нам.

Пожежа у школі у Києві 25 січня 2024 / Фото: ГУ ДСНС у Києві

Пожежа у школі у Києві 25 січня 2024 / Фото: ГУ ДСНС у Києві

У Головному управлінні ДСНС України у м. Києві додали, що повідомлення про пожежу надійшло о 8:23, о 8:56 займання було ліквідовано. На щастя, ніхто не постраждав.

За даними КМДА, пожежу у школі в Дарницькому районі рятувальники оперативно ліквідували. Навчальний процес у школі організовано дистанційно до кінця цього тижня.

У Києві на Позняках палає школа

Нагадаємо, у ніч проти 25 січня Росія атакувала Харківщину ракетами - спалахнули масштабні пожежі.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.