У Києві на Позняках чоловік убив перехожого: фото

У Києві на Позняках чоловік убив перехожого: фото

Між двома молодиками виник раптовий конфлікт, під час якого один завдав іншому смертельне ножове поранення.

У Києві на Позняках чоловік убив перехожого.

Між двома молодиками виник раптовий конфлікт, під час якого один завдав іншому смертельне ножове поранення.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Вночі до поліції Києва зателефонував працівник приватної охорони торгівельного закладу та повідомив про бійку між двома чоловіками на проспекті Петра Григоренка. На виклик виїхали слідчо-оперативні групи столичного главку поліції, Дарницького управління поліції, а також наряд патрульних та лікарі.

Прибувши за адресою, заявник розповів поліцейським, що почув крики чоловіків, а далі побачив одного із них на землі. Свідок викликав на місце поліцію та швидку.

Правоохоронці з’ясували, що у результаті раптового конфлікту двох перехожих, один з них вдарив опонента ножем у груди. На місці події медичні працівники констатували смерть 27-річного киянина, а поліцейські затримали підозрюваного.

"У 26-річного місцевого мешканця вилучили речовий доказ – ніж зі слідами речовини бурого кольору", - йдеться у повідомленні поліції Києва.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Затриманому повідомлено про підозру у вчинені злочину та направлено клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу вигляді тримання під вартою. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до 15 років.

На столичних Позняках поліція затримала місцевого мешканця за підозрою у вбивстві перехожого Опубліковано Поліція Києва Пʼятниця, 5 листопада 2021 р.

Нагадаємо, водій під наркотиками тікав від поліції та влаштував три ДТП.

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