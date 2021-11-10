У Києві на пошті в одній з посилок рентген виявив предмет, схожий на гранату: що відомо

У Києві на пошті в одній з посилок рентген виявив предмет, схожий на гранату: що відомо

Правоохоронці перевіряють вміст підозрілої посилки.

У Києві на пошті в одній з посилок рентген виявив предмет, схожий на гранату.

Подія сталася 10 листопада у Солом'янському районі Києва на вулиці Гергія Кірпи.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці перевіряють вміст підозрілої посилки.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи.

"Сьогодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення від працівниці поштового відділу на вулиці Георгія Кірпи про те, що під час перевірки посилок на рентген контроль вона виявила предмет, схожий на гранату", - йдеться у повідомленні.

За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група, співробітники вибухотехнічної служби та кінологи.

Правоохоронці огородили місце події та забезпечують недопущення до території сторонніх осіб. Подія зареєстрована в Журналі обліку заяв та повідомлень відділу поліції на станціях залізничного транспорту. По завершенню перевірки їй буде надано правову кваліфікацію.

Нагадаємо, у Борисполі пацієнт з коронавірусом приніс до лікарні гранату.

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