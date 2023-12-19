У Києві на Подолі маршрутка з пасажирами влетіла в електроопору: є травмовані (фото)

Водій маршрутки не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору.

У Києві на Подолі маршрутка з пасажирами влетіла в електроопору, є травмовані.

Про це повідомила патрульна поліція Києва 19 грудня.

"Подія сталася напередодні у Подільському районі. Попередньо, водій маршрутного таксі не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору. Внаслідок чого травмувалося декілька пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП постраждали декілька пасажирів

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Патрульні забезпечили охорону місця події, надали допомогу постраждалим та викликали на місце слідчо-оперативну групу для з'ясування усіх обставин автопригоди.

"За порушення ПДР, що призвело до ДТП, передбачена адміністративна відповідальність за ст. 124 КУпАП. Якщо через аварію травмувалися люди — всі деталі встановлюватимуть слідчі", - резюмує патрульна поліція.

Нагадаємо, у Києві затримано 19-річного водія з кастетом, який рухався смугою громадського транспорту.

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