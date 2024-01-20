У Києві на Подолі комунальники зафарбовують графіті Соні Морозюк – екснареченої втікача Гринкевича: фото

У Києві на Подолі комунальники зафарбовують стіну, на якій був малюнок Соні Морозюк — української художниці, що розірвала заручини із Романом Гринкевичем після корупційного скандалу.

Про це повідомляє "Громадське радіо".

За словами комунальників, малюнок Морозюк зафарбовують за наказом Подільської районної адміністрації.

За інформацією телеканалу 1+1, малюнок створили у співпраці проєкту "Голос країни", партнера SHAKE ZERO та художниці Соні Морозюк у Києві з’явився сквер із муралом "Голос країни", який мотивує українців жити під час війни.

Такий вигляд мав мурал до зафарбування

Реалізувати артоб’єкт запрошували творчу агенцію Charity Hub, які створюють патріотичні мурали та культурні проєкти.

Нагадаємо, 17 січня Соня Морозюк заявила про розірвання заручин із Романом Гринкевичем, який нині перебуває у розшуку, оскільки є учасником злочинного угруповання на оборудках із закупівлями для ЗСУ. Подарунки чоловіка, які були придбані на крадені кошти, вона обіцяє продати й передати кошти на потреби ЗСУ.

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