У Києві на площі висадили понад п'ять тисяч лілій (фото)

У вівторок, 24 травня, на Харківській площі в Києві висадили п'ять тисячі лілій. Загалом квіти вкрили 200 кв. м території площі.
Про це повідомили в КМДА.
Більше п'яти тисяч цибулин п'яти сортів лілій столичним зеленбудівцям подарували харківські меценати.
Розквітнути лілії можуть уже цього літа. Висота деяких рослин, залежно від сорту, може сягнути більше метра.
Нагадаємо, у Києві облаштовують клумбу, присвячену відомій поштовій марці, яка вказує на напрямок руху російського військового корабля.
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