У Києві на площі висадили понад п'ять тисяч лілій (фото)

У Києві на площі висадили понад п'ять тисяч лілій (фото)

У вівторок, 24 травня, на Харківській площі в Києві висадили п'ять тисячі лілій. Загалом квіти вкрили 200 кв. м території площі.

Про це повідомили в КМДА.

Більше п'яти тисяч цибулин п'яти сортів лілій столичним зеленбудівцям подарували харківські меценати.

Розквітнути лілії можуть уже цього літа. Висота деяких рослин, залежно від сорту, може сягнути більше метра.

Нагадаємо, у Києві облаштовують клумбу, присвячену відомій поштовій марці, яка вказує на напрямок руху російського військового корабля.

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

У Києві волонтери запрошують усіх плести кікімори

Читайте також: