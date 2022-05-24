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У Києві на площі висадили понад п'ять тисяч лілій (фото)

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У Києві на площі висадили понад п'ять тисяч лілій (фото)

Фото: КМДА

У вівторок, 24 травня, на Харківській площі в Києві висадили п'ять тисячі лілій. Загалом квіти вкрили 200 кв. м території площі.

Про це повідомили в КМДА.

Більше п'яти тисяч цибулин п'яти сортів лілій столичним зеленбудівцям подарували харківські меценати.

Розквітнути лілії можуть уже цього літа. Висота деяких рослин, залежно від сорту, може сягнути більше метра.

Нагадаємо, у Києві облаштовують клумбу, присвячену відомій поштовій марці, яка вказує на напрямок руху російського військового корабля.

© КМДА
Фото: КМДА
© КМДА
Фото: КМДА
© КМДА
Фото: КМДА
© КМДА
Фото: КМДА

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