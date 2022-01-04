У Києві на Північному мосту водій Mitsubishi знепритомнів за кермом, протаранив BMW та помер

Причину смерті чоловіка встановить експертиза.
У Києві на Північному мосту водій Mitsubishi знепритомнів за кермом просто під час руху. Внаслідок цього некерована машина влетіла у BMW.
ДТП сталася у вівторок, 4 січня, близько 7 ранку.
Про це повідомляє "Київ.NewsRoom".
Свідки аварії підбігли до водія Mitsubishi, побачили, що він непритомний, викликали швидку та намагалися йому допомогти. Але чоловік помер до приїзду медиків.
Причини смерті киянина встановить експертиза.
"Mitsubishi рухався Північним мостом у напрямку правого берега. У якийсь момент водієві легковика 1960 року народження стало зле і він знепритомнів. Некерована машина протаранила BMW, після чого зупинилася. Свідки події та патрульні поліцейські намагалися допомогти чоловікові, але медики лише констатували його смерть. Слідчі встановлюють обставини події", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві 4 січня під час руху загорівся автомобіль патрульної поліції.
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