У Києві на Північному мосту обмежать рух

Частково обмеження діятимуть у неділю, 13 червня.

Цими вихідними на столичному Північному мосту частково обмежать рух транспортних засобів.

Про це повідомила пресслужба "Київавтодору".

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Зазначається, що рух частково буде обмежений від 9:00 до 23:00 13 червня. На мосту будуть проводити поточний ремонт. "Роботи виконають упродовж неділі, щоб менше впливати на трафік", - наголосили у повідомленні.

Працівники "Київавтодору" будуть здійснювати ремонтні роботи у напрямку проспекта Степана Бандери.

Комунальна корпорація "Київавтодор"

Як повідомлялося, у Києві 11-12 червня на Софійській площі просто неба відбудеться 17-й щорічний національний фестиваль "Французька весна в Україні". Саме тому в суботу та неділю від 16:00 до 23:00 передбачено обмеження руху транспорту на Софійській площі, Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської) та в Рильському провулку. Також буде внесено зміни в рух громадського пасажирського транспорту, який курсує цими вулицями, про що буде повідомлено додатково.

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