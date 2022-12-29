Майбутня мама саме спускалася ліфтом з сьомого поверху, коли зникло світло.

У Києві на Печерську вагітна жінка застрягла у ліфті через вимкнення світла.

Інцидент стався в одній із багатоповерхівок на вулиці Бастіонній. Майбутня мама саме спускалася ліфтом з сьомого поверху, коли зникло світло.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Також читайте Якщо ви застрягли в ліфті через вимкнення світла: мешканцям Києва пояснили алгоритм дій

"На допомогу одразу приїхали екіпаж полку поліції особливого призначення № 2, який перебував неподалік. За декілька хвилин правоохоронці разом з мешканцем будинку обережно допомогли жінці вибратись. Поліцейські запропонували їй викликати медиків, однак вона почувала себе добре та відмовилась від надання медичної допомоги. Мешканка подякувала спецпризначенцям за швидке реагування", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські радять у таких ситуаціях не панікувати і заспокоїтися та не намагатися відчинити двері кабіни самостійно до приїзду відповідних служб. Також застерігають громадян не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії у будинку та під час повітряних тривог.

Зазначимо, це вже не перший випадок, коли у ліфтах застрягають вагітні жінки. 28 листопада у Святошинському районі у киянки, яка застрягла у ліфті через знеструмлення, почалися пологи. Тоді фахівці застосували шансовий інструмент та відкрили двері ліфта. Потім вони дістали жінку та передали її медикам.

Як діяти у випадку застрягання в ліфті і чому не можна відкривати двері

Читайте також: