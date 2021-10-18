У Києві на Печерську у припаркованих у дворі автівок познімали колеса: фото

Подія сталася у ніч проти 18 жовтня у Печерському районі столиці.
У Києві невідомі зняли колеса у автівок.
Подія сталася у ніч проти 18 жовтня на Печерську.
Про це повідомив Telegram-паблік "Киев Сейчас" та оприлюднив фото.
Автомобілі були припарковані у дворі.
"Недобрий ранок на Печерську. У ніч проти 18 жовтня не всі машини залишилися з колесами", - йдеться у дописі під фото.
Нагадаємо, у Києві місцевим не сподобалось, як припаркувався автомобіль BMV і вони обклали його бетонними брилами. Обурені мешканці на брили ще й поклали величезну колоду.