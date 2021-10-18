У Києві на Печерську у припаркованих у дворі автівок познімали колеса: фото

У Києві на Печерську у припаркованих у дворі автівок познімали колеса: фото

Подія сталася у ніч проти 18 жовтня у Печерському районі столиці.

У Києві невідомі зняли колеса у автівок.

Подія сталася у ніч проти 18 жовтня на Печерську.

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Про це повідомив Telegram-паблік "Киев Сейчас" та оприлюднив фото.

Автомобілі були припарковані у дворі.

"Недобрий ранок на Печерську. У ніч проти 18 жовтня не всі машини залишилися з колесами", - йдеться у дописі під фото.

Нагадаємо, у Києві місцевим не сподобалось, як припаркувався автомобіль BMV і вони обклали його бетонними брилами. Обурені мешканці на брили ще й поклали величезну колоду.

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