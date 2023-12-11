У Києві на Печерську стався обвал ґрунту – загинула людина

У Києві стався нещасний випадок під час ремонтних робіт.

В Печерському районі Києва 11 грудня під час проведення ремонтних робіт опорної стіни для утримання ґрунту стався обвал. Внаслідок нещасного випадку є жертва та постраждалий.

Про це повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

"Один чоловік загинув та ще один травмований. Останнього госпіталізовано до Олександрівської клінічної лікарні. Зараз проводяться роботи по розбору завалу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в метро Києва 11 грудня стався колапс через закриття станцій "синьої" гілки, (фото, відео).

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