У Києві на Печерську чоловік ногою так вдарив пуделя, що той не зміг підвестися: фото, відео

У собаки діагностували забої, тварина потребує тривалого лікування.
У Києві на Печерську чоловік ногою так вдарив пуделя, що той не зміг підвестися.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Встановлено, що киянин перебував в одному з поштових відділень на Печерську, у приміщенні якого також була жінка з собакою породи "Пудель". Тварина бігала навколо відвідувачів, що не сподобалось чоловіку. Песик ластився до нього, стаючи на задні лапки.
Коли жінка із собакою вийшли на вулицю, чоловік пішов за ними, після чого ногою вдарив тварину з такою силою, що вона деякий час не могла підвестись.
Власниця одразу відвезла собаку до ветеринарної клініки, де у пуделя Падді діагностували забої. Тварина потребує тривалого лікування.
За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва 51-річному киянину повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з твариною(ч.1 ст. 299 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, на Харківщині прикордонники під час відбиття наступу врятували "собаку-голодаку", у якої вже стирчали ребра.
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