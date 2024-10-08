У Києві на Печерську чоловік ногою так вдарив пуделя, що той не зміг підвестися: фото, відео

У Києві на Печерську чоловік ногою так вдарив пуделя, що той не зміг підвестися.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що киянин перебував в одному з поштових відділень на Печерську, у приміщенні якого також була жінка з собакою породи "Пудель". Тварина бігала навколо відвідувачів, що не сподобалось чоловіку. Песик ластився до нього, стаючи на задні лапки.

Опубліковано Київська міська прокуратура Вівторок, 8 жовтня 2024 р.

Коли жінка із собакою вийшли на вулицю, чоловік пішов за ними, після чого ногою вдарив тварину з такою силою, що вона деякий час не могла підвестись.

Опубліковано Київська міська прокуратура Вівторок, 8 жовтня 2024 р.

Власниця одразу відвезла собаку до ветеринарної клініки, де у пуделя Падді діагностували забої. Тварина потребує тривалого лікування. За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва 51-річному киянину повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з твариною(ч.1 ст. 299 КК України).

51-річний киянин, який вдарив ногою маленького песика / Фото: Київська міська прокуртура

Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Харківщині прикордонники під час відбиття наступу врятували "собаку-голодаку", у якої вже стирчали ребра.

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