У Києві на паркінгу ТРЦ невідомі напали на бізнесмена, намагаючись викрасти Mercedes (фото)

Двоє молодиків ледь не вбили чоловіка, намагаючись відібрати у нього елітну іномарку Mercedes-Benz GLE 300.

У Києві на парковці торгівельного центру у підприємця намагались відібрати Mercedes-Benz GLE 300, нападників затримали правоохоронці.

Про це повідомляють поліція Києва та Київська міська прокуратура.

За даними слідства, 9 березня близько восьмої години вечора 42-річний чоловік вийшов із ТРЦ Lavina Mall, сів у свій автомобіль, раптом через задні двері до авто заскочив невідомий, притиснув його голову до сидіння та почав завдавати ударів ножем. Його спільник підійшов до водійських дверей та почав бити постраждалого. Потерпілому вдалося вирватися і покликати на допомогу. Нападники втекли, а потерпілого госпіталізували.

Поліціянти встановили прикмети нападників та розпочали пошуки. Неподалік місця події було знайдено чоловічий одяг зі слідами крові, який належав одному з фігурантів. Далі, аналітики кримінального аналізу, працівники карного розшуку главку поліції та оперативники відділу поліції №1 Святошинського управління поліції встановили маршрут руху зловмисників та за декілька годин затримали їх аж у Дарницькому районі Києва.

Начальник главку поліції Києва Дмитро Шумейко зазначив, що фігуранти хотіли заволодіти елітним автомобілем, щоб продати його.

"Зловмисниками виявилися 19-річний уродженець Волинської області та 20-річний уродженець Донеччини. Вони ретельно спланували злочин та були готові навіть вбити людину заради авто. Стать, чи вік жертви для них не мали значення. Упродовж кількох днів вони підшукували дорогу іномарку та того ранку до поля їх зору потрапив Mercedes, 2022 року. Все пішло не за планом зловмисників, коли потерпілий вирвався з їхніх рук та підняв галас", – Шумейко.

Слідчі встановили, що зловмисники мешкали у столиці в хостелі, а викраденням автомобіля планували заробити гроші на поїздку за кордон.

Молодиків затримали, коли вони вже зібрали речі та готувалися поїхати переховуватися до іншого регіону.

Тепер нападники можуть провести 15 років за ґратами / Фото: Поліція Києва

Наразі затриманим повідомлено про підозру в розбої, поєднаному із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. За вчинене підозрюваним загрожує до 15 років за ґратами із конфіскацією майна.

Прокуратура клопотатиме про арешт фігурантів, запобіжний захід мають обрати найближчим часом.

Нагадаємо, у Києві під час комендантської години рецидивіст обікрав автомобіль волонтерського фонду.