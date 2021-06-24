У Києві на п'яти міських пляжах знайшли кишкову паличку: де не можна купатися

У Києві на п'яти міських пляжах знайшли кишкову паличку: де не можна купатися

Засмагати можна, а ось у воду експерти заходити не радять.

У Києві на міських пляжах знайшли кишкову паличку. Бактерію виявили на п'яти столичних водоймах.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби Києва.

Так, перевищення показників лактозопозитивної кишкової палички виявили на пляжах “Троєщина”, “Веселка”, “Тельбін”. “Вербний” та “Пуща-Водиця”.

“Управління Держпродспоживслужби рекомендує користуватися цими пляжами виключно як зонами відпочинку населення — без купання. Відновити можливість купання слід після доведення цих показників до нормативних значень”, — зазначили в пресслужбі Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, що на Прикарпатті під час святкування випускного сталося масове отруєння. Івано-Франківський центр контролю та профілактики хвороб зафіксував груповий осередок острої кишкової інфекції. Серед 11 хворих є шість підлітків.

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