У Києві на озері розквітнув сад різнокольорових німфей (фото)

У Києві на озері розквітнув сад різнокольорових німфей (фото)

Водяні лілії квітнуть на озері в одному з районів столиці.

У Києві на озері Тельбін розквітнув сад різнокольорових німфей. Водяні лілії посадили місцеві мешканці житлового масиву Березняки кілька років тому.

Фото незвичайної клумби показали в групі "Київ - моє улюблене місто" в Facebook.

За словами киян, які доглядають німфеї, вони квітнуть щороку, але мають короткий термін цвітіння.

Фото: "Київ - моє улюблене місто"/Facebook

"Неймовірно", "Схожі на лотоси", "Як у казці", "Чудо на воді, очей не відведеш!" - написали в коментарях під фото.

Нагадаємо, у селі під Києвом зацвіли шість гектарів полів запашної лаванди. Там висаджено 60 тисяч кущів рослини, адаптованої під наші кліматичні умови.

Фото: "Київ - моє улюблене місто"/Facebook

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Патрон тепер завжди на варті Києва: де шукати мурал з найвідомішим псом країни

Читайте також: