У Києві на озері розквітнув сад різнокольорових німфей (фото)

Водяні лілії квітнуть на озері в одному з районів столиці.
У Києві на озері Тельбін розквітнув сад різнокольорових німфей. Водяні лілії посадили місцеві мешканці житлового масиву Березняки кілька років тому.
Фото незвичайної клумби показали в групі "Київ - моє улюблене місто" в Facebook.
За словами киян, які доглядають німфеї, вони квітнуть щороку, але мають короткий термін цвітіння.
"Неймовірно", "Схожі на лотоси", "Як у казці", "Чудо на воді, очей не відведеш!" - написали в коментарях під фото.
Нагадаємо, у селі під Києвом зацвіли шість гектарів полів запашної лаванди. Там висаджено 60 тисяч кущів рослини, адаптованої під наші кліматичні умови.
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