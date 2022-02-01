Виявилось, що керманич був п'яним.
У Києві на Осокорках водій кросовера Toyota заїхав у Дніпро.
Виявилось, що керманич був п'яним.
Про це повідомив паблік "Київ без цензури".
Після проведення освідування працівники поліції в організмі правопорушника виявили 2,56 проміле алкоголю. Це ледь не у 13 разів більше допустимої норми.
Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ – це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле – це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% – це 10‰).
Нагадаємо, Києвом роз'їжджає незвичайний Mercedes S-класу. Автомобіль розфарбований як килим, що лежав на підлозі чи висів на стіні наших бабусь.
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