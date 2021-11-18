У Києві на одну вакансію службовця або керівника претендують 10 осіб

У Києві на одну вакансію службовця або керівника претендують 10 осіб

Середній розмір зарплати у вакансіях збільшився із 8,7 тис. грн торік до 10,4 тис. грн - нині.

У Києві на одну вакансію службовця або керівника претендують 10 осіб. Це відбувається через дисбаланс, невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції.

Водночас найбільший дефіцит вакансій спостерігається для бухгалтерів, керівників підприємств, менеджерів різних спеціалізацій, начальників відділів, заступників директорів, економістів, адміністраторів. Службовців налічується 85,5% серед тих, хто перебуває на обліку в службі зайнятості.

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Про це йдеться у повідомленні Київського міського центру зайнятості.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях збільшився із 8,7 тис. грн торік до 10,4 тис. грн - нині. Водночас праця окремих категорій працівників оплачується набагато вище середнього рівня. Найбільше платять працівникам сфери ІТ-технологій (від 35 тисяч гривень до 110 тисяч гривень на місяць), менеджерам різних напрямів (від 21 тис. грн до 37 тис. грн) та висококваліфікованим робітникам (від 21 тис. грн до 57 тис. грн).

Загалом від початку 2021 року за сприяння Київського міського центру зайнятості працевлаштувалися 11,7 тисячі осіб.

"Показник зайнятості населення по місту Києву (61,6%) залишається найвищим серед регіонів держави (по Україні – 55,6%)", - зазначили у відомстві.

За видами економічної діяльності найбільше громадян працевлаштувались в оптовій та роздрібній торгівлі - 25 %; на підприємствах переробної промисловості - 9%; у сферах фінансової і страхової діяльності та професійної, наукової і технічної діяльності - по 8%; у державному управлінні й обороні та у сфері інформації і телекомунікації - по 7%.

Упродовж січня-жовтня 2021 року з Київським міським центром зайнятості співпрацювали 13 тисяч роботодавців. У базі даних столичної служби зайнятості налічувалось майже 55 тисяч вакансій. Станом на 1 листопада 2021 року актуальними залишалися 8,6 тисячі з них.

Як повідомлялось, найбільший попит роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників, учителів, вихователів дошкільних навчальних закладів, інженерів, лікарів, провізорів, працівників сфери торгівлі та послуг, медсестер, електромеханіків, водіїв автотранспортних засобів, трамваїв та тролейбусів, токарів, прибиральників, вантажників, двірників, укладальників-пакувальників, комірників, кур’єрів, кухонних робітників.

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