У Києві на очах поліцейських побили журналіста

У Києві на Печерську невідомі особи побили журналіста у незаконному call-центрі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

"За попередніми даними, представники медіа отримали інформацію про те, що в одному з офісних приміщень, ймовірно, діє незаконний call-центр. Журналісти прибули за вказаною адресою, де під час спілкування з особами, що перебували в офісі, виник конфлікт. У результаті один із представників ЗМІ отримав тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345-1 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо журналіста.

Наразі поліцейські встановлюють всіх учасників та детальні обставини події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сім'я найняла чистильника акваріуму, а він розбещував їхню 13-річну доньку.

Крім того, ми раніше інформували, що на дитячому майданчику в Києві знайшли мертвого чоловіка.

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