У Києві на Оболоні згорів дерев'яний будинок: фото, відео

На момент прибуття вогнеборців будівля була повністю охоплена вогнем.
У Києві на Оболоні повністю згорів дерев'яний будинок.
Подія сталася у ніч проти понеділка, 14 червня.
Про це повідомляє ДСНС України у Києві.
"14 червня о 02:41 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшла інформація щодо пожежі на вул. Богатирській, що в Оболонському районі столиці. До місця події було направлено рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю до місця виклику, було встановлено, що на території житлового кооперативу в одноповерховому дерев'яному дачному будинку, розміром 4х5 м, виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.
На момент прибуття вогнеборців будівля була повністю охоплена вогнем. Бійці відразу ж приступили до гасіння пожежі.
Власників будинку на місці події не було.
О 03:26 рятувальники локалізували займання, а о 03:52 – ліквідували.
Вогнеборці ліквідували пожежу в дерев’яній будівліОпубліковано Головне управління ДСНС України у м.Києві Неділя, 13 червня 2021 р.
Внаслідок пожежі будівля згоріла повністю.
На місці події було задіяно дів одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 членів особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.
Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, у Києві загорівся причеп "Нової Пошти". Загорання сталось через одну з посилок, яка була завантажена у автомобіль.