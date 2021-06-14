У Києві на Оболоні згорів дерев'яний будинок: фото, відео

На момент прибуття вогнеборців будівля була повністю охоплена вогнем.

У Києві на Оболоні повністю згорів дерев'яний будинок.

Подія сталася у ніч проти понеділка, 14 червня.

Також читайте ДСНС попередили про високу пожежну небезпеку: перелік регіонів

Про це повідомляє ДСНС України у Києві.

"14 червня о 02:41 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшла інформація щодо пожежі на вул. Богатирській, що в Оболонському районі столиці. До місця події було направлено рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю до місця виклику, було встановлено, що на території житлового кооперативу в одноповерховому дерев'яному дачному будинку, розміром 4х5 м, виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

На момент прибуття вогнеборців будівля була повністю охоплена вогнем. Бійці відразу ж приступили до гасіння пожежі.

Власників будинку на місці події не було.

О 03:26 рятувальники локалізували займання, а о 03:52 – ліквідували.

Вогнеборці ліквідували пожежу в дерев’яній будівлі Опубліковано Головне управління ДСНС України у м.Києві Неділя, 13 червня 2021 р.

Внаслідок пожежі будівля згоріла повністю.

На місці події було задіяно дів одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 членів особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, у Києві загорівся причеп "Нової Пошти". Загорання сталось через одну з посилок, яка була завантажена у автомобіль.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання