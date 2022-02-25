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У Києві на Оболоні триває бій з російськими диверсантами

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Цю інформацію також і підтвердили у Міноборони. 

На столичній Оболоні станом на 10:00 триває бій з російськими диверсантами. 

Про це повідомляє Міністерство оборони. 

"Бій із російською диверсійною групою йде в районі площі Тараса Шевченка", - зазначили проінформовані джерела. 

У Міноборони закликали допомогти знешкодити окупанта. 

"На Оболоні ворожа ДРГ. Просимо громадян повідомляти про пересування техніки! Виготовляти коктейлі "Молотова", знешкоджувати окупанта! Мирним мешканцям - бути обережними! Не покидати оселі!", - йдеться у повідомленні. 

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