У Києві на Оболоні триває бій з російськими диверсантами

У Києві на Оболоні триває бій з російськими диверсантами

Цю інформацію також і підтвердили у Міноборони.

На столичній Оболоні станом на 10:00 триває бій з російськими диверсантами.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

"Бій із російською диверсійною групою йде в районі площі Тараса Шевченка", - зазначили проінформовані джерела.

У Міноборони закликали допомогти знешкодити окупанта.

"На Оболоні ворожа ДРГ. Просимо громадян повідомляти про пересування техніки! Виготовляти коктейлі "Молотова", знешкоджувати окупанта! Мирним мешканцям - бути обережними! Не покидати оселі!", - йдеться у повідомленні.