У Києві на Оболоні сталось аварійне відключення світла

У Києві на Оболоні сталось локальне аварійне відключення світла.

У КМВА сайту ТСН.ua повідомили, що за інформацією ДТЕК це локальне аварійне відключення, відновлювальні роботи проводяться в найстисліші терміни.

Місцевий Telegram-канал повідомив, що світлофори на вул. Героїв полку "Азов" також не працюють, тобто світло вимкнуто не тільки в будинках, а досить глобально.

Крім того, повідомляється, що орієнтовний час відновлення електропостачання - 21:00.

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