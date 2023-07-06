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У Києві на Оболоні сталось аварійне відключення світла

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
Дата публікації
Перегляди
327
Час на прочитання
1 хв
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У Києві на Оболоні сталось аварійне відключення світла

У Києві на Оболоні зникло світло / Фото: pixabay.com

Орієнтовний час відновлення електропостачання - 21:00.

У Києві на Оболоні сталось локальне аварійне відключення світла.

У КМВА сайту ТСН.ua повідомили, що за інформацією ДТЕК це локальне аварійне відключення, відновлювальні роботи проводяться в найстисліші терміни. 

Місцевий Telegram-канал повідомив, що світлофори на вул. Героїв полку "Азов" також не працюють, тобто світло вимкнуто не тільки в будинках, а досить глобально.

Крім того, повідомляється, що орієнтовний час відновлення електропостачання - 21:00.

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Дата публікації
Перегляди
327
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