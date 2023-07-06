У Києві на Оболоні сталось аварійне відключення світла

Орієнтовний час відновлення електропостачання - 21:00.
У Києві на Оболоні сталось локальне аварійне відключення світла.
У КМВА сайту ТСН.ua повідомили, що за інформацією ДТЕК це локальне аварійне відключення, відновлювальні роботи проводяться в найстисліші терміни.
Місцевий Telegram-канал повідомив, що світлофори на вул. Героїв полку "Азов" також не працюють, тобто світло вимкнуто не тільки в будинках, а досить глобально.
Крім того, повідомляється, що орієнтовний час відновлення електропостачання - 21:00.
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