У Києві на Оболоні пролунав вибух у квартирі: відео

За різними версіями, у квартирі вибухнув або туристичний газовий балон, або зарядна станція.

В Оболонському районі Києва на вулиці Калнишевського щось вибухнуло у квартирі.

Про це пише Telegram-канал "Реальний Київ".

Зазначається, що займання не фіксується, надзвичайники та швидка на місці.

"За різними версіями, у квартирі вибухнув чи то туристичний газовий балон, чи то зарядна станція. Чекаємо на офіційну інформацію", – йдеться у дописі під відео.

Судячи з відео, від вибуху у квартирі повивертало рами та повилітали вікна.

У Києві на Оболоні пролунав вибух у квартирі

Нагадаємо, 4 липня, в Оболонському районі Києва спалахнула пожежа: загорілося складське приміщення.

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