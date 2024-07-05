У Києві на Оболоні пролунав вибух у квартирі: відео

За різними версіями, у квартирі вибухнув або туристичний газовий балон, або зарядна станція.
В Оболонському районі Києва на вулиці Калнишевського щось вибухнуло у квартирі.
Про це пише Telegram-канал "Реальний Київ".
Зазначається, що займання не фіксується, надзвичайники та швидка на місці.
"За різними версіями, у квартирі вибухнув чи то туристичний газовий балон, чи то зарядна станція. Чекаємо на офіційну інформацію", – йдеться у дописі під відео.
Судячи з відео, від вибуху у квартирі повивертало рами та повилітали вікна.
Нагадаємо, 4 липня, в Оболонському районі Києва спалахнула пожежа: загорілося складське приміщення.
Читайте також: