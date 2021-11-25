У Києві на Оболоні помітили зливання нафти в озеро Кирилівське: фото

У Києві на Оболоні помітили зливання нафти в озеро Кирилівське: фото

За фактом скидання нафтопродуктів в озеро відкрито кримінальне провадження.

У Києві злили нафту в озеро Кирилівське системи Опечень (Почайна), що на Оболоні.

Водойма покрилася величезними плямами.

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Про інцидент, який стався у вівторок, 23 листопада, повідомили на сторінці громадського руху "Почайна" у Facebook.

У дописі опубліковано фото водойми, яка покрилася величезними олійними плямами, що, імовірно, вказує на паливно-мастильні матеріали як джерело забруднення.

Оболонська окружна прокуратура столиці відкрила кримінальне провадження за ст. 242 КК України ("Порушення правил охорони вод").

"Якщо ви бачите, що якась автозаправка, автомийка, СТО зливає в систему зливової каналізації відходи своєї діяльності, або бачите скиди в озера, як учора в Кирилівське, надсилайте до прокуратури матеріали з вимогою долучити до розслідування у вказаному провадженні", – йдеться у дописі громадського руху "Почайна".

Нагадаємо, у водоймах Києва розплодились екзотичні "прибульці" – сонячні окуні із Північної Америки.

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