В Києві на Оболоні півметрова змія ховалася в пралці у квартирі багатоповерхівки: фото

Команда порятунку тварин забрала змію та випустила на волю.

В Києві на Оболоні у квартиру багатоповерхівки заповзла півметрова змія. Вона сиділа у пральній машині.

Про це повідомила Команда порятунку тварин у Facebook.

"У квартиру на вул. Героїв Дніпра заповз вужик довжиною біля 50 см та сидів у пральній машині", - йдеться у повідомленні.

Вужик, який ховався у пралці, був довжиною біля 50 см / Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Члени Команди порятунку тварин забрали змію та випустили на волю.

Нагадаємо, у Києві чоловік застрелив бельгійську вівчарку сусідів, бо йому не подобалось, що пес на нього гавкає.

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