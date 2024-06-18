В Києві на Оболоні півметрова змія ховалася в пралці у квартирі багатоповерхівки: фото

Команда порятунку тварин забрала змію та випустила на волю.
В Києві на Оболоні у квартиру багатоповерхівки заповзла півметрова змія. Вона сиділа у пральній машині.
Про це повідомила Команда порятунку тварин у Facebook.
"У квартиру на вул. Героїв Дніпра заповз вужик довжиною біля 50 см та сидів у пральній машині", - йдеться у повідомленні.
Члени Команди порятунку тварин забрали змію та випустили на волю.
Нагадаємо, у Києві чоловік застрелив бельгійську вівчарку сусідів, бо йому не подобалось, що пес на нього гавкає.
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