У Києві на Оболоні перехожі помітили голого чоловіка: відео

Очевидці викликали швидку та поліцію.
У Києві на Оболоні перехожі помітили голого чоловіка.
Він ходив біля "Універсал Банку".
Про це повідомив паблік "Киев Сейчас".
Очевидці викликали швидку та поліцію.
Що змусило чоловіка ходити в такому вигляді у сніг та мороз, і чим закінчилася історія, наразі невідомо.
Нагадаємо, 10 січня біля моста Патона помітили чоловіка, який поводився досить дивно. Він біг трасою у самих трусах. Очевидець, який зафільмував чоловіка, помітив, що у того був порізаний живіт.
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