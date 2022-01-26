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У Києві на Оболоні перехожі помітили голого чоловіка: відео

У Києві на Оболоні перехожі помітили голого чоловіка: відео

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У Києві на Оболоні перехожі помітили голого чоловіка: відео

"Киев Сейчас"

Очевидці викликали швидку та поліцію.

У Києві на Оболоні перехожі помітили голого чоловіка. 

Він ходив біля "Універсал Банку".

Про це повідомив паблік "Киев Сейчас".

Очевидці викликали швидку та поліцію.

Що змусило чоловіка ходити в такому вигляді у сніг та мороз, і чим закінчилася історія, наразі невідомо.

У Києві розгулює голий чоловік 

У Києві розгулює голий чоловік 

Нагадаємо, 10 січня біля моста Патона помітили чоловіка, який поводився досить дивно. Він біг трасою у самих трусах. Очевидець, який зафільмував чоловіка, помітив, що у того був порізаний живіт.

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