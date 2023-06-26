У Києві на Оболоні не можна буде користуватися водою: причина й адреси

У ніч проти 27 червня "Київводоканал" проводитиме планову дезінфекцію та профілактичну промивку мереж.
У Києві на Оболоні не можна буде користуватися водою.
У ніч від 23:00 26 червня до 5:00 27 червня на деяких вулицях в Оболонському районі проводититметься планова дезінфекція та профілактична промивка мереж "Київводоканала". Про це повідомляє Оболонська РДА.
У зону робіт потраплять мережі:
- вул. Рокосовського,
- вул. Кондратюка,
- вул. Полярна,
- вул. Калнишевського,
- вул. Сім’і Кульженків,
- Литовське шосе.
Водою слід користуватися після закінчення робіт, попередньо пропустивши її з крану. В ці години можливе зменшення тиску в водопровідних мережах.
Промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.
Нагадаємо, у "Київводоканалі" спростували фейк про холерну паличку у воді.
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