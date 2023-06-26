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У Києві на Оболоні не можна буде користуватися водою: причина й адреси

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У Києві на Оболоні не можна буде користуватися водою: причина й адреси

На Оболоні у ніч проти 27 червня не можна буде користуватися водопровідною водою / Фото: Pexels

У ніч проти 27 червня "Київводоканал" проводитиме планову дезінфекцію та профілактичну промивку мереж.

У Києві на Оболоні не можна буде користуватися водою.

У ніч від 23:00 26 червня до 5:00 27 червня на деяких вулицях в Оболонському районі проводититметься планова дезінфекція та профілактична промивка мереж "Київводоканала". Про це повідомляє Оболонська РДА.

У зону робіт потраплять мережі:

  • вул. Рокосовського,
  • вул. Кондратюка,
  • вул. Полярна,
  • вул. Калнишевського,
  • вул. Сім’і Кульженків,
  • Литовське шосе.

Водою слід користуватися після закінчення робіт, попередньо пропустивши її з крану. В ці години можливе зменшення тиску в водопровідних мережах.

Промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

Нагадаємо, у "Київводоканалі" спростували фейк про холерну паличку у воді.

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Дата публікації
Перегляди
846
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