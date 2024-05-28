У Києві на набережній Дніпра виявили вибухівку – фото

У Києві чоловік виявив, ймовірно, вибухівку на набережній Дніпра у Дарницькому районі.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

На лінію 112 зателефонував чоловік та повідомив, що під час відпочинку біля річки у виявив пакет з небезпечним предметом.

"Патрульні швидко прибули на місце, огородили знахідку та викликали вибухотехніків й слідчих для подальшого з'ясування усіх обставин події", - йдеться у повідомленні.

Вибухівка набережній Дніпра у Києві / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

Людей просять у разі виявлення підозрілих предметів не торкатися їх та негайно повідомити про це відповідні служби.

Нагадаємо, на Київщині військкоми заштовхали чоловіка в автівку та відвезли на безлюдну вулицю – деталі скандалу.

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