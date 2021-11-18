У Києві на мосту Патона демонтували одну з колон: яка причина

У Києві на мосту Патона демонтували одну з колон: яка причина

Столичний шляхопровід розвалюється на очах.

Демонтаж однієї з архітектурних колон мосту Патона було виконано через погіршення її технічного стану.

Про це повідомили у "Київавтодорі", пише "Інтерфакс-Україна".

"Внаслідок погіршення технічного стану архітектурних колон (в'їзна група), розташованих на лівому березі мосту Патона, 14 листопада 2021 року виконані роботи з демонтажу однієї з колон, яка мала нахил, у зв'язку з чим була загроза падіння її окремих частин на проїжджу частину мосту. Усі декоративні фрагменти колони зберігаються на підприємстві", - зазначив він.

Нагадаємо:

Столичний міст Патона вчергове обсипався минулої п'ятниці. Через рік цю артерію мають зупинити повністю для проведення реконструкції.

минулої п'ятниці. Через рік цю артерію мають зупинити повністю для проведення реконструкції. Наступного року Південний міст столиці збираються знову закрити на капітальний ремонт. Знову хочуть ремонтувати деформаційні шви та змінити дорожнє покриття. Та, як виявилось, за останні роки, такі роботи вже зроблені. І на деякі навіть є гарантія.

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