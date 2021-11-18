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У Києві на мосту Патона демонтували одну з колон: яка причина

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У Києві на мосту Патона демонтували одну з колон: яка причина

УНІАН

Столичний шляхопровід розвалюється на очах.

Демонтаж однієї з архітектурних колон мосту Патона було виконано через погіршення її технічного стану.

Про це повідомили у "Київавтодорі", пише "Інтерфакс-Україна".

"Внаслідок погіршення технічного стану архітектурних колон (в'їзна група), розташованих на лівому березі мосту Патона, 14 листопада 2021 року виконані роботи з демонтажу однієї з колон, яка мала нахил, у зв'язку з чим була загроза падіння її окремих частин на проїжджу частину мосту. Усі декоративні фрагменти колони зберігаються на підприємстві", - зазначив він.

Нагадаємо:

  • Столичний міст Патона вчергове обсипався минулої п'ятниці. Через рік цю артерію мають зупинити повністю для проведення реконструкції.
  • Наступного року Південний міст столиці збираються знову закрити на капітальний ремонт. Знову хочуть ремонтувати деформаційні шви та змінити дорожнє покриття. Та, як виявилось, за останні роки, такі роботи вже зроблені. І на деякі навіть є гарантія.

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