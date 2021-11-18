У Києві на мосту Патона демонтували одну з колон: яка причина

Столичний шляхопровід розвалюється на очах.
Демонтаж однієї з архітектурних колон мосту Патона було виконано через погіршення її технічного стану.
Про це повідомили у "Київавтодорі", пише "Інтерфакс-Україна".
"Внаслідок погіршення технічного стану архітектурних колон (в'їзна група), розташованих на лівому березі мосту Патона, 14 листопада 2021 року виконані роботи з демонтажу однієї з колон, яка мала нахил, у зв'язку з чим була загроза падіння її окремих частин на проїжджу частину мосту. Усі декоративні фрагменти колони зберігаються на підприємстві", - зазначив він.
Нагадаємо:
- Столичний міст Патона вчергове обсипався минулої п'ятниці. Через рік цю артерію мають зупинити повністю для проведення реконструкції.
- Наступного року Південний міст столиці збираються знову закрити на капітальний ремонт. Знову хочуть ремонтувати деформаційні шви та змінити дорожнє покриття. Та, як виявилось, за останні роки, такі роботи вже зроблені. І на деякі навіть є гарантія.
Читайте також:
- Гостиний двір стане сучасним громадським простором: проєкт уже розробляють
- Що відбувається з мостом Патона у Києві: стали відомі результати огляду
- Проїзду по 20 грн поки не буде: Кличко пообіцяв не підвищувати ціну до кінця опалювального сезону