У Києві на Майдані чоловік намагався підпалити прапорці на честь загиблих

Столичні правоохоронці встановлюють особу, яка намагалася пошкодити прапорці на Майдані Незалежності у Києві.

Про це повідомила поліція Києва.

Зазначається, що відеоролик, на якому молодий чоловік обливає прапорці, які встановлюють загиблим військовим, рідиною з пляшки для розпалювача та намагається їх підпалити, поліцейські виявили під час моніторингу соцмереж.

На відео молодик поливає прапорці займистою речовиною, але підпалити її йому не вдалося. Він хизується своєю безкарністю, оскільки мовляв, поліцейські в цей час зайняті охороною ханукії, а меморіал пам'яті загиблих за Україну ніхто не охороняє. Він розмовляє поперемінно українською і російською мовами. Зловмисник говорить про побудову "народної влади" через "Дію", щоб ухвалювати "закони, бюджети та судові рішення".

"Зазначена інформація зареєстрована Шевченківським управлінням поліції. Наразі правоохоронці вживають заходів щодо встановлення особи порушника та його затримання".

Нагадаємо, раніше поліцейські затримали чоловіка, який у ніч проти 15 грудня пошкодив прапори і фотографії полеглих захисників на Майдані Незалежності у Києві.

Чоловік пошкодив прапори та фотографії полеглих воїнів

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