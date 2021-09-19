У Києві на Марші рівності перед колоною лягла жінка та заявила, що вона проти акції: відео

Згодом жінку відтягнули правоохоронці.
У Києві в неділю, 19 вересня, проведення Маршу рівності намагалась зірвати невідома жінка. Вона лягла перед колоною активістів та заявила, що "проти того, що розбещують дітей".
Про це повідомляє "Київ оперативний".
Жінка лежала на асфальті, відмовляючись підніматись. Водночас вона висловлювала своє невдоволення Маршем рівності, називаючи його "гей-парадом". Невідома заявила, що учасники Маршу нібито "розбещують дітей".
Згодом провокаторку відтягнули правоохоронці.
Омбудсменка Людмила Денісова у Facebook наголосила, що Марш рівності - це мирна акція та закликала поважати права людини.
"Конституція України проголосила усіх людей рівними у своїх правах від народження, незалежно від будь-яких ознак, включаючи сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність. Закликаю громадян бути толерантними один до одного та утримуватися від проявів дискримінації", - написала Денісова.
Нагадаємо, у центрі Києва вранці, 19 вересня, розпочався Марш рівності, присвячений захисту прав ЛГБТ+ спільноти.