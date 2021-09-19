У Києві на Марші рівності перед колоною лягла жінка та заявила, що вона проти акції: відео

Згодом жінку відтягнули правоохоронці.

У Києві в неділю, 19 вересня, проведення Маршу рівності намагалась зірвати невідома жінка. Вона лягла перед колоною активістів та заявила, що "проти того, що розбещують дітей".

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Про це повідомляє "Київ оперативний".

Жінка лежала на асфальті, відмовляючись підніматись. Водночас вона висловлювала своє невдоволення Маршем рівності, називаючи його "гей-парадом". Невідома заявила, що учасники Маршу нібито "розбещують дітей".

Згодом провокаторку відтягнули правоохоронці.

Омбудсменка Людмила Денісова у Facebook наголосила, що Марш рівності - це мирна акція та закликала поважати права людини.

"Конституція України проголосила усіх людей рівними у своїх правах від народження, незалежно від будь-яких ознак, включаючи сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність. Закликаю громадян бути толерантними один до одного та утримуватися від проявів дискримінації", - написала Денісова.

Нагадаємо, у центрі Києва вранці, 19 вересня, розпочався Марш рівності, присвячений захисту прав ЛГБТ+ спільноти.

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