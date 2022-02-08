У Києві на Лісовому масиві автівка провалилася у яму та застрягла: фото

У Києві на Лісовому масиві автівка провалилася у яму та застрягла: фото

Рятувальники відбуксовували автівку близько двох годин.

У Києві на Лісовому масиві автівка провалилася у яму та застрягла.

Подія сталася у вівторок, 8 лютого, на вулиці Миропільській, 25 у Дніпровському районі столиці.

Також читайте Які іномарки крадуть у Києві найчастіше: список

Про це йдеться у повідомленні “Київської служби порятунку” у Facebook.

Через імовірний прорив магістралі легковий автомобіль переднім та заднім лівими колесами провалився й застряг у промоїні.

Задіявши пневмоподушки, рятувальники відбуксували автомобіль на безпечну ділянку дороги.

Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної події тривали близько двох годин.

Нагадаємо, у Києві чоловік на дорозі помітив "двійника" свого автомобіля. У двох Ford Focus збігалися марка, колір та номерні знаки.

Читайте також: