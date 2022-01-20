У Києві на Контрактовій площі жінка вигулювала козу на повідці: фото

У Києві на Контрактовій площі жінка вигулювала козу на повідці: фото

Видно, що тваринка чиста та доглянута.

У Києві жінка вигулювала козу на повідці.

Їх помітили перехожі на Контрактовій площі.

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Про це повідомив паблік "Київ без цензури" та оприлюднив відповідне фото.

Видно, що тваринка чиста та доглянута.

"У місті багато не тільки оленів та лосів, але й кіз. На Контрактовій", - йдеться у дописі під фото.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як на Позняках кози гуляють поміж багатоповерхівками та видираються на автівки.

Крім того, Києвом розгулює свинка Адель на повідцю. Міні піґ розпочинає свій ранок пробіжкою до кафе. ЇЇ тут уже чекають із гостинцями: готують смузі з моркви і яблучка. Крім смузі, вона ласує грушею. Аделі 2,5 роки.

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