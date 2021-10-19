У Києві на кладовищі помітили черги із похоронних автобусів: більшість людей померли від COVID-19

У Києві на кладовищі помітили черги із похоронних автобусів: більшість людей померли від COVID-19

Кожні 10 хвилин прибувають нові автобуси із похоронною процесією.

У Києві на Байковому кладовищі у вівторок, 19 жовтня, помітили черги із похоронних автобусів. Більшість людей померли через COVID-19 або ускладнення від вірусу.

Також читайте У Хмельницькому біля міської лікарні вишикувалася черга зі швидких з хворими на коронавірус: фото

Про це повідомляє Оbozrevatel.

За даними видання, кожні 10 хвилин прибувають нові автобуси із похоронною процесією. Зокрема біля будівлі крематорію о 15:00 стояло 11 автобусів. Також люди змушені стояти в черзі, щоб оформити потрібні документи.

www.obozrevatel.com

"У нас така черга цілий день. Більшість тих, кого привозять, померли від коронавірусу або через ускладнення", - повідомили виданню на кладовищі.

Нагадаємо, за останню добу від коронавірусу померло 538 людей. Це найвищий показник смертності від COVID-19 в Україні за увесь час пандемії.

Також станом на ранок 19 жовтня у Києві зафіксовано 837 нових випадків коронавірусу за добу. Це майже удвічі більше, ніж 18 жовтня (416 випадків коронавірусу).

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Новини України: якими є особливості нової хвилі коронавірусу та як уникнути реанімації

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання