У Києві на кладовищі помітили черги із похоронних автобусів: більшість людей померли від COVID-19

Кожні 10 хвилин прибувають нові автобуси із похоронною процесією.
У Києві на Байковому кладовищі у вівторок, 19 жовтня, помітили черги із похоронних автобусів. Більшість людей померли через COVID-19 або ускладнення від вірусу.
Про це повідомляє Оbozrevatel.
За даними видання, кожні 10 хвилин прибувають нові автобуси із похоронною процесією. Зокрема біля будівлі крематорію о 15:00 стояло 11 автобусів. Також люди змушені стояти в черзі, щоб оформити потрібні документи.
"У нас така черга цілий день. Більшість тих, кого привозять, померли від коронавірусу або через ускладнення", - повідомили виданню на кладовищі.
Нагадаємо, за останню добу від коронавірусу померло 538 людей. Це найвищий показник смертності від COVID-19 в Україні за увесь час пандемії.
Також станом на ранок 19 жовтня у Києві зафіксовано 837 нових випадків коронавірусу за добу. Це майже удвічі більше, ніж 18 жовтня (416 випадків коронавірусу).
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.