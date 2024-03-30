У Києві на кілька місяців обмежать рух транспорту на одному з мостів

Обмеження діятимуть в напрямку з лівого на правий берег.

У Києві тимчасово обмежать рух транспорту на Північному мосту. Ремонт триватиме від 30 березня до 15 червня.

Про це повідомили в "Київавтодорі".

Зміни пов'язані з ремонтом плити мостового полотна, що проводитиме комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів "Київавтошляхміст".

Зазначається, що обмеження діятимуть в напрямку з лівого на правий берег - у правій частині проїзду мосту з перекриттям смуги руху громадського транспорту. Киян перепрошує за тимчасові незручності та просить водіїв врахувати цю інформацію.

На Північному мосту обмежать рух транспорту. Схема. / Фото: КМДА

Як повідомлялося, у Києві посилять заходи безпеки. Причиною стали загроза проникнення ворожих ДРГ до міста та погрози Росії посилити ракетні атаки на цивільні об’єкти.

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