У Києві на Каховському шляхопроводі обмежать рух до 10 грудня: схема

У Києві на Каховському шляхопроводі обмежать рух до 10 грудня: схема

На шляхопроводі розпочинається середній ремонт.

Від 30 жовтня до 10 грудня на Каховському шляхопроводі (частина просп. Броварського) частково обмежать рух.

Про це повідомляє "Київавтодор".

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За інформацією комунальної корпорації, на Каховському шляхопроводі №2 (перетин просп. Броварського з вул. Митрополита Шептицького поблизу станції метро "Лівобережна") розпочинається середній ремонт. У рамках робіт оновлять деформаційні шви.

Дорожники працюватимуть у напрямку мосту Метро.

Комунальна корпорація "Київавтодор"

Під час робіт рух на шляхопроводі буде частково обмежено.

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