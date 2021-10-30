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У Києві на Каховському шляхопроводі обмежать рух до 10 грудня: схема

У Києві на Каховському шляхопроводі обмежать рух до 10 грудня: схема

wikimapia.org

На шляхопроводі розпочинається середній ремонт.

Від 30 жовтня до 10 грудня на Каховському шляхопроводі (частина просп. Броварського) частково обмежать рух.

Про це повідомляє "Київавтодор".

За інформацією комунальної корпорації, на Каховському шляхопроводі №2 (перетин просп. Броварського з вул. Митрополита Шептицького поблизу станції метро "Лівобережна") розпочинається середній ремонт. У рамках робіт оновлять деформаційні шви.

Дорожники працюватимуть у напрямку мосту Метро.

© Комунальна корпорація
Комунальна корпорація "Київавтодор"

Під час робіт рух на шляхопроводі буде частково обмежено.

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