У Києві на Каховському шляхопроводі обмежать рух до 10 грудня: схема

На шляхопроводі розпочинається середній ремонт.
Від 30 жовтня до 10 грудня на Каховському шляхопроводі (частина просп. Броварського) частково обмежать рух.
Про це повідомляє "Київавтодор".
За інформацією комунальної корпорації, на Каховському шляхопроводі №2 (перетин просп. Броварського з вул. Митрополита Шептицького поблизу станції метро "Лівобережна") розпочинається середній ремонт. У рамках робіт оновлять деформаційні шви.
Дорожники працюватимуть у напрямку мосту Метро.
Під час робіт рух на шляхопроводі буде частково обмежено.
Нагадаємо, у Києві з'явиться екопарк у 300 гектарів з озером у центрі.