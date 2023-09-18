У Києві на Хрещатику виявили тіло людини: поліція розповіла деталі інциденту (відео)

Попередньо встановлено, що раптово стало зле жінці. Врятувати її не вдалося.

Сьогодні, 18 вересня, у Києві на Хрещатику знайшли тіло людини.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, на місці трагедії працює Слідчо-оперативна група. У пабліках з посиланням на очевидців зазначають, що близько 15:00 тому лікарі швидкої робили реанімацію людині на тому самому місці. Вже через годину місцеві зауважили, що на тому ж самому місці лежало тіло, загорнуте у чорний пакет.

У Києві на Хрещатику виявили тіло людини

В поліції Києва сайту ТСН.ua розповіли, що отримали повідомлення про мертву жінку біля будівлі Главпоштампу на Майдані Незалежності. "Попередньо, жінці, 1941 року народження, раптово стало зле", - повідомили сайту ТСН.ua в поліції Києва. Точна причина смерті стане відомою після проведення судмедекспертизи.

Раніше повідомлялося, що під Києвом 17-річна дівчина загинула під колесами електрички.

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