У Києві на Хрещатику сталася бійка цивільного з працівниками ТЦК: відео

Чоловіка, який ударив в обличчя військовослужбовця, затримала поліція.
Увечері в середу, 5 червня, на головній вулиці столиці Хрещатику сталася сутичка між цивільним та працівниками ТЦК, які підійшли до нього, очевидно, щоб перевірити документи.
З короткого відео, яке зняв очевидець і поширив у соцмережах, важко зрозуміти, з чого саме почалася бійка.
На опублікованих кадрах можна почути, як цивільний чоловік вимагає забрати від нього руки, а тоді завдає удару в обличчя чоловікові у військовій формі.
Працівники ТЦК не стали застосовувати силу, а звернулися до поліцейських, які були неподалік.
В коментарі до відео стверджують, що цивільного чоловіка на Хрещатику затримала поліція.
Офіційних коментарів з приводу цього інциденту наразі не було.
Нагадаємо, у ТЦК пояснили, що оновлення даних у "Резерв+" за відсутності актуальних даних про проходження ВЛК може стати підставою для примусового візиту до Територіального центру комплектування.
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