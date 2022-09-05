У Києві на Хрещатику чоловік напав на 12-річну дівчинку і намагався відібрати зібрані для ЗСУ гроші

У центрі Києва перехожі допомогли затримати чоловіка, який намагався пограбувати 12-річну дівчинку і відібрати кошти, які діти збирали для Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Задля підтримки наших бійців ЗСУ діти грали на музичних інструментах. Порушник помітив маленьких волонтерів, прослідкував за ними та намагався зірвати з плеча малолітньої дівчинки рюкзак, у якому були зібрані гроші.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідомий намагався пограбувати малолітню дівчинку. На місце негайно прибули екіпажі поліцейських. Зловмисника затримали.

"Ми встановили, що діти на вулиці Хрещатик грали на музичних інструментах та збирали кошти на підтримку ЗСУ. Їх помітив чоловік, а після вирішив прослідкувати за ними. Підійшовши до 12-річної дівчинки, нападник намагався зірвати з плеча рюкзак, у якому були зібрані кошти. Однак його дії помітили перехожі, тож швидко зупинили зловмисника та передали нам", - розповів виконувач обов’язків начальника Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук.

Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, пацієнт під наркотиками вкрав швидку на Закарпатті і влаштував з поліцейськими гонитву.

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