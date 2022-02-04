У Києві на Харківській площі вантажівка військових протаранила дві автівки: постраждала дитина (фото)

У Києві на Харківській площі вантажівка військових протаранила дві автівки: постраждала дитина (фото)

12-річну пасажирку Toyota шпиталізували до лікарні з численними травмами.

У Києві на Харківській площі вантажівка військових протаранила дві автівки, постраждала дитина.

Аварія сталася на перехресті проспекту Бажана та Харківської площі.

Про це повідомляє паблік "Магнолія TV".

Як вдалося з’ясувати, автомобіль Toyota та мікроавтобус Volkswagen рухалися Харківською площею на свій зелений сигнал світлофора.

По проспекту Бажана рухалася колона військового транспорту. Одна вантажівка встигла проїхати на зелений, а інша почала рух на перехресті, коли на Харківській площі вже загорівся дозволений сигнал світлофора і автівки почали рух.

Внаслідок цього вантажівка військових розтрощила автівку Toyota та мікроавтобус.

Серйозно постраждала 12-річна пасажирка Toyota. Дитину шпиталізували до лікарні з численними травмами.

На місці працює поліція та слідчо-оперативна, які і з'ясують подробиці ДТП.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Бажана зіткнулися чотири автівки, є травмовані.

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