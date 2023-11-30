У Києві на хабарі у 500 тисяч гривень затримано посадовця комунального підприємства: подробиці, відео

Хабарником виявився заступник директора підприємства, яке відповідає за ремонт і утримання автошляхів одного з районів Києва.

У Києві на хабарі у 500 тисяч гривень затримано посадовця столичного комунального підприємства.

Про це повідомляє поліція Києва.

Заступник директора підприємства, яке відповідає за ремонт і утримання автомобільних шляхів одного з районів Києва, вимагав неправомірну вигоду за асфальтування ділянки підʼїзної дороги до будинку на бездоговірній основі.

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"Оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві спільно зі слідчими слідчого управління столичної поліції затримали фігуранта під час одержання 425 тис. грн другого "траншу" неправомірної вигоди. Раніше правоохоронці задокументували факт одержання комунальником частини коштів... У ході проведення обшуків поліцейські вилучили грошові кошти, серед яких 2000 доларів, отриманих як перший "транш", - повідомила головна інспекторка Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Альона Лютницька.

Наразі заступник директора комунального підприємства затриманий. Йому повідомлено підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Затриманому заступник директора комунального підприємства загрожує до 10 років за ґратами та конфіскація майна.

На хабарі у 500 тис. грн затримано посадовця столичного комунального підприємства, - Нацполіція Опубліковано Поліція Києва Четвер, 30 листопада 2023 р.

Нагадаємо, на хабарях "погоріли" четверо суддів Київського апеляційного суду.