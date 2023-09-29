Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві на хабарі погорів посадовець: за які "послуги" він брав гроші

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
156
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві на хабарі погорів посадовець: за які "послуги" він брав гроші

У Києві на хабарі погорів посадовець

Зловмиснику повідомлено про підозру.

У Києві правоохоронці викрили посадовця, який пообіцяв гарантії у вирішенні питань у сфері охорони праці. За свої "послуги" чоловік одержав 10 000 гривень.

Про це повідомляє Національна поліція Києва.

Зазначається, що зловмисником виявився 36-річний головний  державний інспектор відділу з питань безпеки праці північного напрямку управління інспекційної діяльності у Київській області.

Підозрюваний пообіцяв чоловіку гарантії безперешкодного здійснення господарської діяльності, зокрема, питань охорони праці, нездійснення заходів у майбутньому щодо інспекційних перевірок та складання адміністративних матеріалів. З

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років позбавлення волі.

У Києві на хабарі погорів посадовець / ©
У Києві на хабарі погорів посадовець

Нагадаємо, у Київській області двоє дітей викрали мопед, гроші з багажника та підпалили скутер.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
156
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація