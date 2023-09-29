У Києві на хабарі погорів посадовець: за які "послуги" він брав гроші

У Києві правоохоронці викрили посадовця, який пообіцяв гарантії у вирішенні питань у сфері охорони праці. За свої "послуги" чоловік одержав 10 000 гривень.

Про це повідомляє Національна поліція Києва.

Зазначається, що зловмисником виявився 36-річний головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці північного напрямку управління інспекційної діяльності у Київській області.

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Підозрюваний пообіцяв чоловіку гарантії безперешкодного здійснення господарської діяльності, зокрема, питань охорони праці, нездійснення заходів у майбутньому щодо інспекційних перевірок та складання адміністративних матеріалів. З

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років позбавлення волі.

У Києві на хабарі погорів посадовець

Нагадаємо, у Київській області двоє дітей викрали мопед, гроші з багажника та підпалили скутер.

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