У Києві на Голосієво знайшли рештки вибухівки: фото, відео

У Києві на Голосієво знайшли рештки вибухівки: фото, відео

Вибухи сталися сьогодні вранці.

У Києві від вибуху на вулиці Васильківській, 3 пошкоджено житлові будинки, бігборд та торгові майданчики.

Про це повідомив "Великий Київ".

Люди зібрали осколки від вибухівки. Деякі з них все ще на землі.

Зазначимо, що в ніч проти 24 лютого Росія завдала ударів по Україні, вибухи лунають в населених мирними жителями містах та селах.

Під ранок 24 лютого Україна закрила небо для польотів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.

Водночас у МВС закликають зберігати спокій та запевняють, що ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі не очікується.

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