У Києві на Голосієво знайшли рештки вибухівки: фото, відео

Вибухи сталися сьогодні вранці.
У Києві від вибуху на вулиці Васильківській, 3 пошкоджено житлові будинки, бігборд та торгові майданчики.
Про це повідомив "Великий Київ".
Люди зібрали осколки від вибухівки. Деякі з них все ще на землі.
Зазначимо, що в ніч проти 24 лютого Росія завдала ударів по Україні, вибухи лунають в населених мирними жителями містах та селах.
Під ранок 24 лютого Україна закрила небо для польотів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
Водночас у МВС закликають зберігати спокій та запевняють, що ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі не очікується.
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