У Києві на гарячому спіймали водія Jeep, який відкрито крав бруківку: фото і відео

В Оболонському районі Києва на гарячому спіймали водія легковика, який крав бруківку.

На проспекті Володимира Івасюка у Києві викрили водія Jeep, який крав бруківку.

Про це повідомляє Obozrevatel з посиланням на поліцію Києва.

"Вчора ввечері до чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Володимира Івасюка невідомий грузить в автомобіль Jeep бруківку", – розповіли в поліції.

На місці події патрульні спіймали 38-річного чоловіка, який пояснив, що він дійсно грузив тротуарну плитку у власну машину. Слідчі вилучили з машини порушника викрадене.

Крадій у Києві / Фото: Поліція Києва / Facebook

Бруківка в авто крадія / Фото: Поліція Києва / Facebook

За фактом крадіжки, скоєної під час дії воєнного стану відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Києві спіймали на гарячому чоловіка, який крав бруківку: відео

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили схему розкрадання коштів, які виділяються на будівництво і поточний ремонт автошляхів. Організували її службові особи КК “Київавтодор” під керівництвом Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Читайте також: