У Києві на футбольному майданчику вибухнула граната: поліція знайшла підривника

Як виявилося, гранату кинув 16-річний підліток, який проживає неподалік.

Страйкбольну гранату на футбольний майданчик у Солом’янському районі Києва, вчора, 10 вересня, кинув 16-річний юнак.

Про це повідомляє поліція Києва.

Вибух стався вчора ввечері на стадіоні в Солом’янському районі, де підлітки грали у футбол. Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що спрацювала страйкбольна граната. На щастя обійшлось без травмованих, до медиків звернувся 17-річний хлопець із гострою реакцією на стрес.

Підлітки на місці інциденту, вчора, 10 вересня / Фото: Поліція Києва / Facebook

Як виявилося, гранату кинув 16-річний підліток, який проживає неподалік.

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"Юнак, перебуваючи на спортивному майданчику серед значного скупчення дітей, привів у дію імітаційний боєприпас, який придбав місяць тому та кинув його на землю, внаслідок чого він вибухнув", – йдеться в повідомленні.

Свої дії хлопець пояснив тим, що нібито так хотів пожартувати та налякати присутніх.

Наразі з хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. "хуліганство". Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Раніше повідомлялося, що на Полтавщині п'яний чоловік підірвав гранату. Внаслідок підриву поранено трьох чоловіків.

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