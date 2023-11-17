У четвер, 16 листопада, біля станції метро “Героїв Дніпра”у Києві на фальшивому зборі для військових викрили псевдоволонтерів у мультикамі. Під час розбірок дійшло до погроз й виявилося, що серед захисників “волонтерів” був громадянин РФ.

Про подробиці цього інциденту йдеться у огляді Вікторії Гнатюк на YouTube-каналі TSN.ua.

З чого все почалося

На виході зі станції метро кілька днів поспіль хлопці у військовій формі ставили столик і скриньку із написом “Врятуй рідну країну” — таку щемливу назву має “благодійний фонд”, який збирає кошти для побратимів на фронті.

Люди, виходячи з метро, реагували на заклики “військових” і кидали гроші, доки не виявилося, що ці волонтери у мультикамі - насправді псевдоблагодійники, які частину грошей або й усі забирають собі.

Хто викрив шахраїв

До шахраїв навідався ветеран російсько-української війни Олег Симороз. Чоловік втратив на війні обидві ноги й нині пересувається на візочку.

Замість пояснень і елементарної поваги він отримав погрози, насміхання з поранених військових і розмову з тітушками.

“Приїхали рішали та тітушки. Один із них - такий собі Карєн Мелькумов, він вирішив навіть мені погрожувати. Дуже цікавий персонаж, вів бізнес в окупованому Криму. Вів діяльність, яка буде дуже цікава СБУ”, - повідомив Симороз.

Подейкують, що цей чоловік не лише вів бізнес в тимчасово окупованому Криму, але ще й громадянин РФ.

Що робила поліція

За словами Олега Симороза, працівники Оболонського районного управління поліції міста Києва “робили все, але не намагалися встановити шахраїв”.

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“Далі приїхав рішала, наш старий добрий “Дядя Вітя”, потім підтягнувся його родич Коля Осаула, який є директором цього фонду. З ним приїхали тітушки... Передаю окремий привіт Оболонському управлінню поліції та відповідальному керівнику, який від них приїхав. Кажуть, що кришування шахраїв може вилізти боком, подейкують, що через брудні гроші та звʼязки можна навіть сісти, і добре якщо в тюрму. Так мова не про всіх, деякі працівники патрульної поліції, які були на місці, вели себе нормально. Але от саме представник керівництва райвідділу просто продажна заряджена істота”, - повідомив у соцмережі активіст.

17 листопада стало відомо, що поліція все таки відреагувала на подію. У поліції відкрили і кримінальне провадження за статтею 190 ККУ.

Але фігуранти справи помічені у шахрайських схемах уже не вперше. У 2022 році СБУ вже затримувала піарників цих самих псевдоволонтерів, які наживалися на війні. За рік змінилися обличчя, але не схема.

Що відомо про Олега Симороза

Що буде далі та чи покарають врешті цих шахраїв - покаже час. А поки ж ветеран обіцяє: проти тітушок та усіх причетних до цього псевдоволонтерства буде продовжувати боротися, й зазначив, що на такі залякування вже має імунітет після своєї активної громадської діяльності.

Нагадаємо, що Олег Симороз київський активіст, відомий своєю боротьбою з незаконними забудовами в столиці. Після початку повномасштабного вторгнення хлопець записався спочатку в тероборону та пішов захищати рідне місто Ірпінь від окупантів, але згодом відправився на схід України.

У жовтні при виконанні бойового завдання "на нулі" в напрямку Ямпіль-Кремінна Олег підірвався на ворожій протитанковій міні. Медики довго боролись за його життя. Хлопець вижив, але втратив обидві ноги та отримав важкі переломи рук, щелепи та кісток обличчя. Проте, навіть перебуваючи у госпіталі, активіст не припиняв своєї правозахисної діяльності, не мовчить і зараз.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ОХ І СКАНДАЛ! У Києві військовий викрив "волонтерів" у формі, які прикривалися ЗСУ!"

Нагадаємо, поліція та прокуратура провели обшуки в так званому фонді "Врятуємо рідну країну", які займалися шахрайством, використовуючи військову форму.

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