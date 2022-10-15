У Києві на деяких маршрутах громадського транспорту запрацювала оплата проїзду банківською карткою

У Києві запустили систему оплати банківською карткою в наземному комунальному транспорті.

Від суботи, 15 жовтня, у комунальному громадському транспорті Києва розпочали підключення маршрутів, на яких можна буде розрахуватися за проїзд банківською карткою.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Так, оплата проїзду банківською карткою вже доступна в автобусах за маршрутами: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.

Підтвердженням роботи системи є фірмові наліпки на валідаторах. Поступово система запрацює повноцінно на всіх маршрутах та одиницях громадського транспорту.

"Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську карту або гаджет із функцією безконтактної оплати до валідатора. Щоб підтвердити оплату за проїзд, потрібно сказати контролеру останні 4 цифри своєї картки або ж показати списання в будь-якому банківському додатку", - йдеться у повідомленні.

Сервіс також дозволяє користуватися і застосунком "Київ Цифровий", і карткою киянина. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою – 8 гривень.

Нагадаємо, у Києві громадський транспорт повертається до звичайного графіка роботи. Метрополітен знову працюватиме до 22:00, а наземний транспорт – до 22:30.

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