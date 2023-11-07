У Києві на блокпосту водій збив військову (фото)

У Києві, Деснянському районі, водій автівки Reno наїхав на співробітницю прикордонної служби. Жінка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину пішохідним переходом.

Про це повідомили у поліції Києва.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, 66-річний чоловік, керуючи автомобілем Reno, рухався проспектом Броварський зі сторони м. Бровари у напрямку м. Києва. Під час в’їзду до столиці водій скоїв наїзд на працівницю прикордонної служби.

Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізовано до лікарні.

Фото: ГУ Національної поліції України у місті Києві

Керманич пройшов перевірку на стан сп’яніння за допомогою приладу "Драгер", який показав, що чоловік тверезий.

Цю подію слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі деталі ДТП. Триває слідство.

Нагадаємо:

В ніч проти 22 жовтня на в'їзді до Києва водій легковика на смерть збив військового на блокпосту, який ніс службу. Водія затримали. Він був тверезим.

45-річному водієві авто повідомили про підозру за фактом скоєння ДТП на блокпосту зі смертельними наслідками.

23 жовтня суд обрав водієві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.