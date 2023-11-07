У Києві на блокпосту водій збив військову (фото)

Жінка отримала травми.
У Києві, Деснянському районі, водій автівки Reno наїхав на співробітницю прикордонної служби. Жінка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину пішохідним переходом.
Про це повідомили у поліції Києва.
Як попередньо з’ясували правоохоронці, 66-річний чоловік, керуючи автомобілем Reno, рухався проспектом Броварський зі сторони м. Бровари у напрямку м. Києва. Під час в’їзду до столиці водій скоїв наїзд на працівницю прикордонної служби.
Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізовано до лікарні.
Керманич пройшов перевірку на стан сп’яніння за допомогою приладу "Драгер", який показав, що чоловік тверезий.
Цю подію слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі деталі ДТП. Триває слідство.
Нагадаємо:
В ніч проти 22 жовтня на в'їзді до Києва водій легковика на смерть збив військового на блокпосту, який ніс службу. Водія затримали. Він був тверезим.
45-річному водієві авто повідомили про підозру за фактом скоєння ДТП на блокпосту зі смертельними наслідками.
23 жовтня суд обрав водієві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.
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