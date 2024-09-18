У Києві на АЗС невідомий застрелив чоловіка: момент потрапив на відео

У Києві на Кільцевій дорозі біля АЗС сталося вбивство.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали з посиланням на відео з камер спостереження.

На опублікованому відео видно, як чоловік підходить до свого авто, а в цей момент у нього впритул вистрілює інший чоловік. Предмет з якого стріляли схожий на рушницю.

У поліції ТСН.ua підтвердили інцидент. Правоохоронці кажуть, що вбивця вже затриманий. Причини злочину поки невідомі.

Згодом у поліції уточнили, що подія сталась 18 вересня вранці на автозаправній станції у Святошинському районі.

"Відомо, що до автомобіля чоловіка підійшов невідомий та здійснив постріл. Від вогнепального поранення водій загинув на місці події, а зловмисник втік", - кажуть правоохоронці.

На території міста було введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі наряди поліції на пошук зловмисника.

"У результаті проведених першочергових заходів спецпризначенні поліції Києва розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявився місцевий мешканець, 1983 року народження", - кажуть у поліції.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Подробиці обіцяють оприлюднити пізніше.

Нагадаємо, раніше у Фастівському районі на Київщині чоловік під час конфлікту облив співмешканку бензином та підпалив, внаслідок чого вона загинула на місці.

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